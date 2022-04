«Le vinceremo tutte e ci porteremo il campionato a casa!»

La apre Roberto Melano su punizione e l'altro capitano Leonardo Pregnolato risponde in rima. Il Mirafiori agguanta il pareggio in casa contro il Lucento e mantiene la vetta della classifica nel Girone C.

SE VISUALIZZI QUESTA INTERVISTA DALL'APP SCHIACCIA SUL SIMBOLO DEL BROWSER IN ALTO A DESTRA

Nonostante l'Alpignano accorci sulla vetta è un pareggio che dà fiducia ai gialloblù di Maurizio Molinelli sia per l'avversario ostico con la quale non ha perso, sia per il modo in cui è arrivato il pareggio. Dopo una disattenzione difensiva, capitan Pregnolato e compagni riescono a recuperare lo svantaggio e a rimettere le sorti del campionato nelle proprie mani (QUI GLI ABBINAMENTI DELLE FASI FINALI SE IL CAMPIONATO FINISSE OGGI)

QUI L'ARTICOLO DELLA PARTITA

QUI LA FOTOGALLERY DELLA PARTITA