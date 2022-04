Cantera gialloblù, Alessandria ed Hellas Verona piombano su 4 giocatori

Era solo questione di tempo prima che le Prof si accorgessero dei gioiellini del Mirafiori di Maurizio Molinelli: l’Alessandria ha puntato gli occhi su Cristian D’Angelo e Federico Bruscolini, mentre l’Hellas Verona su Leonardo Pregnolato e Andrea Chiarello. Quest’ultimi due erano già stati chiamati dal Cittadella nel corso della stagione, così come Alessandro Garigliet col Genoa e Alessandro Mattrel col Torino.





I ragazzi distanno disputando una grande stagione, sono in vetta nela 53 punti in un finale di stagione tutto aperto, con l’e ilche inseguono rispettivamente a 52 e 50 punti.



ALESSANDRIA





Federico Bruscolini e Cristian D'Angelo



Martedì 5 Aprile si sono allenati con l’Alessandria Cristian D’Angelo e Federico Bruscolini. I due ragazzi sono dei punti fissi nello scacchiere di Molinelli: il terzino sinistro ha collezionato 21 presenze condite da 2 gol, mentre il difensore centrale è in prima posizione per quanto riguarda i minuti giocati, 1511, impreziositi 6 reti. Dopo la prima sessione di martedì i due ragazzi di Molinelli torneranno poi martedì 12 Aprile.





Federico Bruscolini





Federico: «Dopo aver salutato i mister, abbiamo fatto un normale riscaldamento con il preparatore, poi abbiamo lavorato sul possesso palla, abbiamo fatto una partitella a 4 zone, dove l’intento era di prendere palla e cambiare zona per far correre la squadra avversaria, e infine la partita classica. A fine allenamento sia io che Cri eravamo sfiniti, avevamo entrambi il fiatone. Ho notato proprio un mondo diverso rispetto al Mirafiori, hanno una struttura con 5 campi stupendi, ero scioccato. Anche se non era il mio primo provino, in quanto ne ho già fatti alcuni con Juve e Torino, avevo un po’ d’ansia, che però durante l’allenamento è andata via. Sono soddisfatto per come è andata, magari potevo fare qualcosina in più, ma va bene così, la prossima settimana andrà molto meglio, avrò un impatto migliore, l’approccio sarà diverso, sarò molto più tranquillo e sciolto».

Cristian D'Angelo





Cristian: «È andata bene, ero un po' più emozionato di Bruscolini. È stato un allenamento intenso che abbiamo concluso con la solita partitella dove ho giocato terzino sinistro come al solito, e sono salito un po' di volte e ho fatto qualche assist. Sono stato subito accolto bene, sia dai mister che dai compagni, ho subito conosciuto il ragazzo del Pinerolo che c'era con noi, ma comunque c'è stata subito intesa con tutti. È stata un'esperienza che mi ha fatto crescere, ero già stato chiamato dall'Alessandria prima della pandemia, ma visto che ero appena tornato da un infortunio ho preferito rifiutare e aspettare la prossima occasione che per fortuna è arrivata, era da un po' che la stavo aspettando, e quando è giunta ero molto felice, è stato emozionante. All'inizio dell’allenamento come ho detto avevo un po' d'ansia, ma per me è normale perché sono fatto così, poi piano piano mi sono sciolto e ho fatto il mio allenamento, che è andato bene, magari potevo dare di più, ma sono comunque soddisfatto. Adesso avrò la prossima prova martedì, dove certamente sarò più rilassato».

HELLAS VERONA

Andrea Chiarello e Leonardo Pregnolato



Provino di due giorni per gli altri due gioielli di Molinelli: Andrea e Leonardo sono stati a ospiti della società scaligera martedì 5 e mercoledì 6 Aprile. Il primo è il bomber indiscusso dei gialloblù, con 18 gol in 20 partite giocate, mentre il secondo è il capitano di questa squadra, e con prestazioni di altissimo livello (già 11 reti per lui) si è già messo in mostra con la chiamata nella Rappresentativa Nazionale che ha vinto il Memorial "Cardoni-Lucarini" tenutosi a Viterbo.





1-1

Inoltre il centrocampista si è reso protagonista nello scontro al vertice nell'ultima di campionato contro il, doveha firmato un gol pazzesco su punizione, e in tutto questo lui era anche l'osservato speciale, in quanto tra le tribune c'erano dei selezionatori della

Andrea Chiarello





Andrea: «È andata bene, è stato molto faticoso, gli esercizi sono più intensi rispetto al Mirafiori, basati molto sul fisico e sulla resistenza, con poca partita, il primo giorno abbiamo fatto solo 15 minuti, e ho segnato 2 volte, il secondo giorno invece 8 minuti, e io sono abituato alla solita mezz'ora che facciamo col Mirafiori. Ho trovato un bell'ambiente, la maggior parte dei ragazzi era simpatica, poi c'erano diverse persone in campo, dal mister principale, al fisioterapista fino ancora al preparatore dei portieri, tutti ottimi allenatori, erano severi e pretendevano tanto. Questo è il mio secondo provino, ho fatto quello col Cittadella sempre con Leo, e devo dire che è stato parecchio emozionante, perché ho avuto la possibilità di confrontarmi con una squadra, che solitamente vedo in Tv».





Leonardo Pregnolato



Leonardo: «Secondo me è andato tutto bene, sia io che Andrea abbiamo fatto una bella figura e una buona impressione. Ci siamo allenati martedì e mercoledì, il primo giorno, visto che era il loro primo allenamento della settimana, abbiamo fatto esercizi più di carico, con riscaldamenti senza palla, test con le porticine e infine la solita partitella, dove ho anche fatto 3 gol. Nel secondo giorno abbiamo fatto esercizi tecnici, poi un po’ di richiami di forza con elastici e manubri, e poi ancora la partita. Dal mio punto di vista è andato bene, non ero impaurito, anzi, ero abbastanza propositivo, mi facevo dare palla, ero me stesso. Con la squadra è andata abbastanza bene, ho socializzato con alcuni che volevano sapere un po’ di me, e anche in campo c’era feeling, con altri invece, si vedeva proprio che erano più sulle loro, perché forse avevano paura di perdere il posto. Alla fine dei due allenamenti il mister principale ci ha fatto i complimenti, gli siamo piaciuti parecchio. Sto vivendo una specie di sogno perché in poco tempo mi sono successe due cose meravigliose, prima la chiamata in Rappresentativa Nazionale con la vittoria in finale, e poi questa convocazione, mi sento completamente ripagato di tutti gli sforzi che ho fatto finora».









