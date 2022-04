Vanacore prepara la corazzata: ecco la lista della spesa

Ufficiale, Rino Vanacore sarà il prossimo allenatore del Lascaris 2007. Dopo settimane di rumors che lo avevano visto accostato anche al Vanchiglia, è arrivata la conferma: il tecnico ex Lucento e Bra si legherà alla società bianconera e prenderà il comando dell’attuale Under 15, dove troverà una squadra molto competitiva, che è in pienissima lotta per accedere alle fasi finali.

VIGILIA CALDISSIMA

I ragazzi attualmente allenati da Roberto Pepe sono al secondo posto nel Girone B, ma si devono guardare indietro dal Borgaro di Fabio Isaia, che insegue a due punti di distanza. Proprio questo weekend i bianconeri avranno la partita più importante della stagione, quella contro la capolista Volpiano.

All’andata era finita 0-2 per i bianconeri con le reti di Alessandro Migliore e Christian Ierinò, e quella vittoria era valso il sorpasso dei ragazzi di Pepe su quelli di Roberto Uranio; da allora ne sono cambiate di cose, il Lascaris ha perso punti e adesso è scesa al secondo posto a -9 dalle Foxes, e questa gara è l’ultimo appiglio per accorciare sulla capolista, anche perché in caso di sconfitta, i bianconeri vedrebbero i loro rivali laurearsi campioni proprio a casa loro, il tutto con il loro futuro allenatore tra gli spalti, in quanto Vanacore non si perderà questo big match. A complicare le cose sarà l’assenza del bomber della squadra, Alessandro Migliore non sarà della partita, in quanto squalificato; ma Pepe non è l’unico ad avere problemi di reparto, in quanto a Uranio mancherà il suo pezzo pregiato, Federico Landi, il tuttofare (difensore e centrocampista) delle Foxes è stato espulso nell’ultima partita contro lo Charvensod.

LA CONFERMA

«Abbiamo voluto ufficializzare Vanacore perché non avremmo creato dinamiche di conflitto all'interno della società - spiega il Ds Cristian Balice - Confermare un nuovo arrivo prima di Pasqua non è mai una cosa semplice, ma in questo caso lo è stato in quanto sappiamo già che per la prossima stagione abbiamo due posti da occupare. Uno è l'Under 19 dove capiremo se far salire qualche allenatore da sotto o prendere qualcuno da fuori. In più la prossima stagione io mi prenderò un anno sabbatico dalla panchina e farò soltanto il Responsabile del Settore Giovanile al 100% (lasciare con un titolo vinto sarebbe qualcosa di magico). Il secondo buco quindi è rappresentato proprio dai 2007 perché i ragazzi sapevano già che avrebbero cambiato dopo due anni con Pepe. Anzi, spero di dargli anche uno stimolo in più per questa partita che, a 4 dal termine, è abbastanza decisiva».

EFFETTO DOMINO

Andrea Mirasola, giovanissimo tecnico del Pozzomaina. Fortissimo l'interesse del Lascaris per affidargli la panchina 2006 l'anno prossimo. Il Ds Balice conferma l'interesse, ma attende ancora una risposta dal tecnico prevista per dopo Pasqua.

Con Vanacore che dunque prende i 2007 si mette solo il primo tassello del futuro organigramma bianconero. Un'altra pista caldissima, che potrebbe andare a coprire il "secondo buco", è rappresentata dalle fortissime voci che vedono Andrea Mirasola, attuale allenatore del Pozzomaina, sbancare in via Claviere (questa settimana approfondimento sul giornale a pagina 24). Essendo il giovanissimo tecnico esperto nell'annata 2006, qualora vestisse il bianconero sarebbe certo l'incarico con la futura Under 17. «Ci siamo parlati - continua Balice - come lui ha parlato anche con altre società. Bisogna vedere cosa vorrà fare e vedremo dopo Pasqua».

Con un colpo da 90 già piazzato e uno "work in progress", le rimanenti tre categorie sono ancora da assegnare. Da capire se verrà confermata la scuderia Ricardo-Pepe-Meschieri, attraverso un rimpasto di categorie, oppure se si opterà per qualche sostituzione dall'esterno.

VANACORE ARCHITETTO, CORAZZATA IN COSTRUZIONE

Rino Vanacore osserva la sua lista della spesa per rendere la corazzata 2007 una vera e propria macchina da guerra.

L’ex tecnico di Bra e Lucento trova a Pianezza una vera e propria corazzata: in porta si può contare su uno dei migliori della categoria come Alessandro Coroama; in difesa c’è la coppia consolidata Maniscalco-Picheca, a centrocampo c’è la diga Tonello e la freccia Ierinò, sulla trequarti importante è la qualità di Dimatteo, mentre l’attacco è tutto sulle spalle di un bomber da 18 gol quale Alessandro Migliore.

Nonostante questo, Vanacore è seriamente intenzionato a migliorare ulteriormente questa rosa con degli acquisti mirati. È risaputo che un allenatore come Rino Vanacore non si accontenta di un fuoriclasse per ruolo, ma anzi ne cerca sempre parecchi. Exempli gratia: il tecnico appartiene a quella scuola che non vede un portiere solo titolare, ma ne vuole due di altissimo livello.

Sulla lista della spesa infatti ci sono diversi nomi importanti e proprio per questo il neo tecnico bianconero ha girato diversi campi per conoscere la categoria: la sua nuova squadra è andata a vederla già due volte, in occasione delle gare interne contro il Borgaro (QUI L'ARTICOLO) e lo Charvensod, ha visto il Pianezza nella trasferta contro il Borgaro, la Cbs contro l’Accademia Pertusa (QUI L'ARTICOLO) e infine il Chieri contro il Bacigalupo (QUI L'ARTICOLO).

In queste partite non ha potuto non notare alcuni calciatori di rilievo quali: Manuel Mereu del Pianezza, Federico Borgna e Filippo Galvagno del Chieri, Simone Sacco del Bacigalupo, Leonardo Pace del Borgaro. Non solo dai regionali, ma Vanacore guarda con interesse anche i talenti nei provinciali: sul suo taccuino c'è il nome del centrocampista del San Giorgio Fabio Iemma.

L'avventura di Rino Vanacore comincia ufficialmente domenica in via Claviere dove c'è il Manchester City-Liverpool dei regionali.