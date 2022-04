L'Atletico Alcione festeggia con una goleada la conquista della promozione

Campioni! L’Atletico Alcione si è laureato ufficialmente campione del girone F, conquistando così l’accesso all’Élite per l’anno prossimo. È stata una stagione trionfale per i ragazzi di Canevari che non hanno mai dato l’impressione di poter mancare la posta massima. Guidati da bomber Signorile e sostenuti da una struttura di squadra senza pari nel girone hanno chiuso la pratica con due giornate di anticipo. I numeri servono, come sempre, a rendere più concreto il dominio appena descritto: 95 gol fatti (miglior attacco), 15 subiti (miglior difesa), 20 vittorie in 22 partite, Signorile miglior marcatore, a quota diciassette. La promozione permette...

