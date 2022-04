Suquet alla Van Gogh, Giacalone-Celoria come Materazzi-Cannavaro

Continua a vincere il Quincitava, ed é un successo importantissimo, quello conquistato quest'oggi dai ragazzi di Mordenti, 2-0 ai danni del Venaria, e tre punti che consentono alla squadra canavesana di rimanere in scia allo Charvensod. Proprio perché, dopo il successo di oggi, i gialloneri salgono in classifica a 25 punti, lasciando fermo, l'ormai tranquillo Venaria a 39 lunghezze. Quincitava, che quest'oggi si schiera con un 4-3-1-2, con Nerean tra i pali, Giacalone e Celoria al centro della difesa con Boita e Castello sulle corsie esterne, Pitti in mediana con Pascarella e Calzavara a supporto, Aime tra le linee alle...

