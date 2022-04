Stappa la bottiglia! Tutta la gioia del Volpiano campione

Il Volpiano ce l'ha fatta! Simone Peradotto e compagni vincono in casa della rivale di tutta la stagione, il Lascaris, e ottengono la matematica vittoria del girone B di Under 15 regionali. Una festa completa per la rimonta che vale 3 punti, consapevolezza e un pass per i quarti di finale con 3 giornate d'anticipo. Dopo il rigore di Tonello che ha portato in vantaggio i bianconeri, le Foxes reagiscono nella ripresa con Simone Peradotto e Filippo Sciacca. Uno-due che tramortisce il Lascaris e fa scattare la festa sulla gremitissima tribuna ospiti dove bandiere, cori e bottiglie fioccano da ogni...

