«Chisola in finale? Mi piacciono le sfide difficili»

«Mi piacciono le sfide difficili». Ha ancora fame il capobranco di Roberto Uranio, Simone Peradotto. Il Volpiano vince in casa della grande rivale Lascaris e ufficializza così il proprio primato nel Girone B di Under 15 regionali.

Rullano i tamburi, sventolano bandiere, si stappano bottiglie. In via Claviere a festeggiare sono le volpi che vincono il girone. Ma il loro capitano, Simone Peradotto, autore del gol del momentaneo 1-1, guarda già avanti. «È bello giocare le ultime partite con la certezza di avere vinto», ma guardando avanti si cerca di scorgere già le future rivali. Tra queste il Chisola che Peradotto battezza come avversaria più tosta, ma non per questo la teme, anzi... la aspetta.

QUI L'ARTICOLO DELLA PARTITA

QUI LA FOTOGALLERY DELLA PARTITA