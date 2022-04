«Vincere in casa loro? La cosa che volevamo di più»

SE VISUALIZZI QUESTO ARTICOLO DALL'APP, CLICCA SUL SIMBOLO DEL BROWSER IN ALTO A DESTRA

«Essere a + 12 su un Lascaris così forte vuol dire che i ragazzi han fatto un grandissimo campionato». Esulta Roberto Uranio, tecnico del Volpiano per la vittoria in esterna nello scontro diretto in casa dei rivali di tutta la stagione. Peradotto e Sciacca valgono il 1-2 in rimonta che sancisce il GAME OVER.

Le Foxes, imbattute proprio dalla gara d'andata contro i bianconeri, allungano la scia positiva e stappano la bottiglia di spumante sotto i loro caldissimi supporter per l'accesso matematico ai quarti di finale. Ora comincia il bello: «Non abbiamo paura di nessuno. Ce la giocheremo al meglio onorando sempre questa maglia: tutto ciò che verrà in più sarà di guadagnato».

I tamburi rullano, le bandiere sventolano, i calciatori cantano e ballano. La festa è cominciata, ma tra poco è tempo di tornare a lavorare: comincia la missione titolo regionale.

