L'Alessandria punta la difesa dell'Alpignano, il Monza la qualità di Valleriani

Continuano le osservazioni da parte delle Prof, che questa volta piombano sui tre talenti cristallini dell'Alpignano e sul fenomeno del Bra: Filippo Fasano, Loris Decolombi e Daniel Ienopoli hanno provato con l'Alessandria, mentre Alberto Valleriani con il Monza. I tre ragazzi di Marco Biancardi si sono allenati mercoledì 13 Aprile, e faranno un secondo test mercoledì 20, mentre la superstar del Bra è stato in quel di Monza da martedì 12 a giovedì 14 Aprile.

ALESSANDRIA



In via Bonardi 25 si è tenuto per i ragazzi alpignanesi il primo provino con l'Alessandria: il portiere Filippo Fasano, il terzino Daniel Ienopoli e il difensore centrale Loris Decolombi si sono cimentati in una prima fase di riscaldamento e poi si sono resi protagonisti nella partita contro l'Arona Under 16, vinta 4-3 proprio dalla squadra composta dai tre ragazzi di Biancardi.

Filippo Fasano, portiere dell'Alpignano

Filippo:«È stato divertente, abbiamo fatto un'amichevole contro l'Arona 2006, una bella squadra per me. Ho giocato un tempo, dove dal mio punto di vista ho fatto bene, ho guidato la difesa, che in parte già conoscevo, in quanto Loris e Dani sono miei compagni di reparto all'Alpignano. Prima abbiamo fatto una parte di riscaldamento, che ho trovato diversa dal solito, con esercizi di reattività nuovi per me. Ho vissuto questa esperienza provando a divertirmi al massimo, poi ovviamente ero parecchio concentrato, nel viaggio in macchina verso il centro sportivo non rispondevo neanche alle domande di mio papà. A inizio allenamento ero agitato, ma il mister dei portieri mi ha subito messo a mio agio e io dunque ho giocato come so. Prossima settimana faremo un allenamento vero e proprio senza la partita, quindi sarà diverso. Tirando le somme penso che avrei potuto fare meglio, ma tutto sommato sono soddisfatto per come è andata»



Loris Decolombi. difensore centrale dell'Alpignano

Loris:«È stata una bella esperienza, per un attimo mi è sembrato di tornare a qualche anno fa quando giocavo al Toro soprattutto per l’ambiente. La partita è andata bene sia dal punto di vista del risultato ma anche dal punto di vista del modulo di gioco della squadra. Con i miei compagni è andata molto bene, è stata una fortuna avere loro affianco così da stare meglio nel gruppo. Sono stato molto soddisfatto perché mi hanno accolto molto bene tutta la squadra, mi farebbe piacere entrare in questa società il prossimo anno. A parere mio nel calcio si può sempre fare di più, inoltre le mie condizioni essendo appena rientrato dall'infortunio non erano ottime. Per mercoledì prossimo vedo davanti di nuovo un ottimo ostacolo da affrontare impegnandomi al massimo e cercare di fare al meglio. Appena ricevuto la notizia sono rimasto stupito, in seguito all'esperienza con la mia ex squadra(Torino fc) non mi sarei aspettato una richiesta da una squadra di questo livello».

Daniel Ienopoli, terzino dell'Alpignano

Daniel:«Abbiamo fatto il riscaldamento con il Prof e dei tiri. Successivamente abbiamo fatto una partita contro i ragazzi dell'Under 16, vinta da noi 4-3, ma all'inizio perdevamo 3-1, e nel secondo tempo l'abbiamo ribaltata. Sono contento per come ho giocato, ero nel mio ruolo naturale, il terzino sinistro. Da quando sono arrivato dal Toro all'Alpignano è stato il mio primo provino, più che felicità ho provato orgoglio alla chiamata, in allenamento inizialmente ero teso, poi mi sono liberato di testa e ho fatto il mio. On generale sono soddisfatto di come è andata, adesso aspetto il secondo allenamento che sarà martedì. Ovviamente mi piacerebbe essere preso, perché comunque è una squadra di serie B, e sarebbe un bel punto di partenza».

MONZA

Tre giorni di provini per la stella del Bra Alberto Valleriani, che sta incantando questa stagione, e proprio per questo numerose squadre hanno messo gli occhi proprio sul talento della squadra di Hernan Pulvirenti: il trequartista ha raggiunto quota 24 gol nell'ultimo turno di campionato grazie alla tripletta contro il Chisola che ha rovinato la festa per il primo posto matematico ai vinovesi.

Dopo la fantastica tripletta ai rivali vinovesi, Alberto si è diretto martedì a Monza dove è stato fino a giovedì, allenandosi sia con i 2006 che con i 2007.

Alberto Valleriani, trequartista del Bra

Alberto:«È andata bene. In questi tre giorni abbiamo fatto esercizi di attivazione con palla, andature, azioni di partita, quindi 1vs1, 2vs1 e così via, e poi la solita partitella, dove comunque ho fatto la mia parte tra gol e assist. Rispetto al Bra ovviamente è tutto un altro mondo, tutto organizzato nei minimi dettagli, un ritmo è un'intensità diversa negli allenamenti, un altro livello proprio. Sono stato a Monza da martedì a giovedì, il primo giorno mi sono allenato con i 2006, mentre gli altri giorni con i ragazzi della mia età, e in entrambi casi mi sono trovato bene, sia con i compagni che con gli allenatori, molto preparati. Sono contento per come è andata, ho fatto bene in fin dei conti, e credo che tutto questo me lo sia meritato, per quello che sto facendo vedere, e io non posso che essere fiero di tutto ciò. Per ora non mi hanno ancora detto nulla, ma spero di essere preso, sarebbe un sogno».