Prima i quattro gol, poi il primo centro con i più grandi: pokerissimo Fadoudi

Due anni fa è iniziato un nuovo percorso, adesso la Calvairate inizia a raccogliere i frutti. Il tecnico Gigi Susani, infatti, era arrivato sulla panchina dei ragazzi del 2007 con obiettivi importanti: alzare il livello tecnico del gruppo e formare così una squadra competitiva. Raggiunte e addirittura superate le aspettative stagionali, ora la Calvairate avrà l'occasione di giocare i playoff al termine di una stagione esaltante, in cui la connessione tra giocatori e allenatore si è rafforzata con l'andare avanti delle partite e della stagione. «Siamo partiti con l'obiettivo di salvarci - dice Susani - ma i miei ragazzi hanno subito recepito i miei messaggi e, aiutandosi a vicenda, sono diventati una vera squadra». Tra i giocatori che stanno maggiormente influendo positivamente sui risultati della Calva non si può non nominare Marwane Fadoudi. L'attaccante della formazione di Susani si sta dimostrando un valore aggiunto per la squadra grazie a un momento di forma eccellente, culminato con la partita in cui ha segnato quattro gol.

LA SCHEDA DI MARWANE FADOUDI

NOME : Marwane Fadoudi

ANNO : 2007

RUOLO : Punta centrale

PIEDE : Destro

GOL : 13

SKILLS : Velocità, resistenza, dribbling, potenza del tiro

GOLEADOR A SORPRESA

Fadoudi, che veste la maglia della Calvairate da sei anni, è cresciuto appunto in questa società, facendo diventare i colori del club quasi una seconda pelle. Nel corso della sua carriera ha però svolto ruoli diversi, partendo addirittura come difensore, per poi spostarsi in avanti solamente dopo l'arrivo del tecnico attuale Gigi Susani. «Ho giocato in difesa fin dall'inizio, ma con il mister ora gioco da due stagioni come attaccante» racconta l'attaccante di origini marocchine. Susani ha infatti visto delle qualità particolari in Fadoudi e, grazie ai suoi insegnamenti, la punta della Calvairate sta rendendo anche più del previsto. «È stata una sorpresa vedere Marwane esprimersi così bene in attacco» commenta entusiasta il tecnico, per il quale il centravanti ha solo parole positive. «Il mister mi dà costantemente molti consigli sui movimenti da fare in campo» racconta Fadoudi, specificando come si trovi benissimo nel nuovo ruolo di centravanti. Nella recente partita giocata contro il Villa, l'attaccante ha raggiunto l'apice della stagione con una prestazione da sottolineare. Quattro gol in una sola partita infatti non sono una cosa che si vede ogni weekend: il poker del giovane attaccante, infatti, è stato decisivo nella partita finita proprio 4-2 contro i bianconeri, segnando appunto tutti i gol della Calva nel match.

Marwane Fadoudi, poker e convocazione in Under 16 per il centravanti della Calvairate

POKER PERSONALE

Punta centrale, fisicamente strutturato e devastante negli scatti in profondità, tra i quattro gol segnati però uno in particolare spicca su tutti. Il primo è infatti il segno di un attaccante dalle qualità realizzative impressionanti. Ricevuto un pallone in area, da calcio di punizione, Fadoudi non ha esitato a colpire la palla di tacco al volo, spedendo la sfera in rete e realizzando così il gol, a suo dire, più bello della sua carriera fino a questo momento. «La super prestazione di Fadoudi ha significato molto per tutto il gruppo e in ogni rete di Marwane c'è lo zampino di altri ragazzi della squadra» racconta soddisfatto Susani. Della squadra Under 15 lo stesso Fadoudi e altri giocatori come Cuccorese e Caputo hanno già esordito Under 16 con i 2006. L'attaccante di origini marocchine, per altro, è anche andato a segno nell'ultima gara con il Cimiano. Ora i ragazzi della Calvairate guardano al terzo posto: «Nell'ultima giornata proveremo a completare la stagione al meglio» sostiene il tecnico, col pensiero già alla grande sfida dei playoff.