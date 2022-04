Campionato chiuso con un tris: super Villa a Bresso

La stagione ormai è agli sgoccioli, ma le squadre continuano a darsi battaglia sul campo fino all'ultimo. In scena, questa volta, vanno Bresso e Villa: lo spettacolo che ne nasce è una gara movimentata e ricca di colpi di scena. Il risultato finale dice 3-1 per gli ospiti, ma i padroni di casa hanno venduto carissima la pelle, dando il tutto per tutto alla ricerca di una rimonta forse difficile, ma nella quale il Bresso ha creduto fortemente. IN CRESCENDO Il primo tempo è un continuo aumentare della tensione, perché tutti i giocatori sono concentratissimi e questo è palpabile sin...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con