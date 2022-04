Chisola Campione: Ambrosino talento cristallino

Missione compiuta per il Chisola, dopo il "match point" fallito in casa del Bra (3-2), la formazione di Fabio Moschini vince contro il Nichelino vincendo il Girone D con due giornate d'anticipo. Moschini è out per influenza, straordinari in panchina per il tecnico dei 2006 Andrea Gnan, che segue le direttive di Moschini e vince meritando contro un passivo Nichelino Hesperia. Nel 3-0 vinovese segnano nel primo tempo Adam Boukhanjer e Christian Fiore, nella ripresa Manuel Ambrosino chiude i conti. PRIMO TEMPO Adam Boukhanjer (a sinistra) e Christian Fiore (a destra) a segno per il Chisola nel primo tempo Pronti...

