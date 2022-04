Lupo Lupano condanna il Borgovercelli

La retrocessione ai Provinciali non è ancora matematica ma poco ci manca per il Borgovercelli, che non gioca male contro un Accademia Borgomanero senza più particolari obiettivi di classifica ma esce sconfitte di misura. Una sconfitta molto amara quella della formazione di Cesare Lampugnani, poiché le speranze di salvezza si riducono al lumicino visti i 12 punti di distacco alla RG Ticino che precede. A decidere la partita è un gol di Lupano a inizio ripresa, ma i 22 punti di partenza che dividevano le due squadre per larghi tratti della partita non si sono praticamente visti. Anzi, il Borgovercelli...

