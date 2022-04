Primo tempo difficile, poi l'espulsione risolve una gara complicata

Basta un episodio per cambiare il corso di una partita intera. Perché l'Academy Legnano gioca alla grande sul campo di una squadra che in classifica gli ha dato dieci punti di distacco, ora tredici. Al fischio finale però il risultato segna 2-0 in favore del Club Milano, bravo a reggere l'urto della ben oliata manovra avversaria e a sfruttare l'episodio chiave. Ad inizio ripresa, infatti, Tibaldo perde Vitiello che si fa espellere per un fallo ingenuo da ultimo uomo, esattamente cinque minuti più tardi Procopio sfrutta un errore di Errico e sigla il vantaggio. Chiude i giochi Quispe, che esattamente...

