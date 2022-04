Procopio di un cinismo esemplare, Quispe ha un destro spettacolare: 7 e 7.5; Tibaldo l'ultimo a mollare: 7

Il Club Milano batte 2-0 l'Academy Legnano al termine di una gara alquanto complessa, nella quale l'undici lilla ha venduto cara la pelle tirando fuori una prestazione da encomio, soprattutto nel primo tempo. Poi l'espulsione di Vitiello rimescola le carte in tavola, poi Procopio e Quispe, praticamente perfetti, ringraziano e indirizzano i tre punti in favore dei biancorossi e una prestazione solida di Tibaldo e Costantino non basta agli ospiti. Di seguito, le pagelle di Club Milano-Academy Legnano. CLUB MILANO Faraone 6.5 In un primo tempo per i suoi difficile è bravo a mantenere la concentrazione e ad opporsi ai...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con