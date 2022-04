Suquet si prende la scena, Sciara ancora in gol, è pari tra Borgaro e Quincitava

Succede di tutto in via Santa Cristina, dove il Borgaro di Fabio Isaia pareggia 2-2 con il Quincitava di Roberto Mordenti: una gara ricca di emozioni, con i padroni di casa che prima sbloccano il risultato, ma poi si fanno ribaltare dagli ospiti, e infine riescono ad agguantare un pari che però ai fini della classifica serve a ben poco; infatti questo risultato serve di più alla squadra di Mordenti che accorcia il gap con la sua rivale per la zona playout, il Ciriè, ora i punti di distacco tra le due squadre sono soltanto 9. Per i padroni di...

