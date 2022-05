Delle Curti apre le danze, Nardiello risponde presente

Termina in pareggio la sfida salvezza tra il Nichelino Hesperia di Nicola Sgueglia e la Giovanile Centallo di Roberto Ballario: un 1-1 che non fa bene a nessuna delle due squadre in quanto i padroni di casa devono ancora accorciare il gap di 8 punti che consentirebbe loro di poter accedere ai palyout, mentre gli ospiti con questo risultato si vedono scavalcati dal Fossano di Federico Garavagno che ha battuto 0-2 il Candiolo. Tutto rimandato dunque al prossimo turno di campionato dove la squadra di Sguelia andrà a Garino, mentre quella di Ballario ospiterà la Monregale: per sperare ancora nei...

