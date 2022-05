MulaStar incanta, biancoblù lanciatissimi per la corsa playoff

E anche contro il cuneo Olmo il Pinerolo è riuscito a difendere il secondo posto dall'assalto di Bra e degli stessi Cuneesi che avevano la possibilità, vincendo, di superare la squadra torinese. La vittoria è certamente meritata, ma non è stato semplice avere la meglio su una squadra ben organizzata, ma poco incisiva in attacco come quella guidata dal tecnico Dutto. La differenza, come spesso succede, la fa la capacità di colpire in attacco, il Pinerolo ha un pacchetto offensivo decisamente incisivo e ben assortito: Pau, Busico e Mulas dialogano bene in attacco e sanno sempre proporsi con pericolosità. Il...

