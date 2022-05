Quarto d'ora di fuoco, Falcone rapace in pieno recupero

Termina con un avvincente 2-1 lo scontro tra Cbs e Asti. La Cbs aveva bisogno di una vittoria per tener testa all'armata chierese, la ottiene dopo un'avvincente scontro grazie alla rete a una manciata di secondi dalla fine da parte di Falcone, il più affamato di tutti che sfrutta le ultime energie per spingere dentro la sfera. I padroni di casa, erano passati in vantaggio grazie al rigore del neoentrato, Luxandro per poi farsi recuperare qualche minuto più tardi dal colpo di genio di Miraglia; è successo di tutto nell'ultimo quarto d'ora: 3 reti e tensioni accese nel finale che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con