Ragno tesse la tela perfetta, il poker del Cossato significa salvezza matematica

Il Città di Cossato batte il Gassino per 2-4 e raggiunge con pieno merito e con un turno d'anticipo la salvezza matematica. I gialloblù vincono una partita divertente, ricca di gol e di rimonte, sfruttando la maggior fantasia e concretezza negli ultimi metri e agguantano il quarto posto in classifica. Risultato tutto sommato giusto, nonostante la grande voglia dei padroni di casa di archiviare il discorso salvezza prima dell'ultima giornata: anche se è arrivata la sconfitta, grandiosa la prestazione di Alessio Ietto, classe '08 e autore del momentaneo 1-0. Bravi i gialloblù a rimontare nel primo tempo e a non disunirsi dopo il 2-2...

