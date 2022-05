Sul piatto la salvezza, i gialloblù vincono con un poker

Il Gassino chiama a rinforzo la cavalleria dei 2008 e come mossa porta frutti, ma la reazione del Città di Cossato arriva ed è forte. La truppa di Emanuele Dogliani rimonta e sbanca i rossoblù in via Diaz e ottiene quindi la matematica salvezza in categoria.Alla rete di Ietto rispondono Loumy e Miola. Ad un primo tempo pirotecnico segue una ripresa senza esclusione di colpi dove l'ispiratore Marco Ragno tesse una tela in cui si impiglia un Gassino comunque mai domo, tanto che la rete di Andrea Tamburelli riaccende una speranza poi atterrita dal finale 2-4...