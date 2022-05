Oltre ogni aspettativa: Rossi porta l'Academy Brianza Olginatese ai playoff

Fortemente voluto a inizio stagione dall'Academy Brianza Olginatese, Christian Rossi non ha deluso le aspettative al suo primo anno con la squadra del tecnico Santo Fiumara. Sono 9 le reti totali che il centravanti proveniente dalla Cornatese ha messo a segno nelle 22 giornate del girone C e un premio, le fasi finali, sulle quali ha saputo imprimere la sua firma. Il numero nove dei bianconeri non ha mancato l'appuntamento con il gol nemmeno all'ultima di campionato, andando a segno con una doppietta. Nel primo quarto d'ora della sfida casalinga contro il Biassono, Christian Rossi ha infatti firmato due gol che avevano dato il momentaneo triplo vantaggio ai padroni di casa in un match spettacolare poi terminato in pareggio. All'Academy Brianza Olginatese non avevano dubbi sul giocatore, e dopo una stagione così positiva, non possono che augurarsi che l'attaccante continui il suo ottimo periodo di forma anche delle fasi finali.

TRA GOL E LEADERSHIP

Un fisico importante e la velocità di un esterno d'attacco, queste le caratteristiche principali di Christian Rossi. Il centravanti dell'Academy Brianza Olginatese è alla sua prima stagione con la squadra, ma ha già lasciato il segno su una stagione che può di certo essere considerata all'altezza delle aspettative iniziali. L'approdo ai playoff dei ragazzi del tecnico Santo Fiumara è arrivato anche grazie ai gol del nuovo attaccante. Christian Rossi ha infatti saputo mettere a segno 9 reti, dando quindi un apporto fondamentale per il raggiungimento delle fasi finali. Un carattere maturo e già formato relativamente alla sua età, gli hanno consentito di essere costante nel corso della stagione. In campo infatti Rossi ha dimostrato una grande capacità di leadership, dando la giusta spinta ai propri compagni, con la voce e con i suoi gol. Sul terreno di gioco, il fisico lo aiuta nei contrasti e grazie a una buona dose di tecnica col pallone tra i piedi, non è affatto facile togliergli il pallone.

LA SCHEDA DI CHRISTIAN ROSSI

NOME : Christian Rossi

RUOLO : Attaccante

PIEDE : Destro

GOL : 9

SKILLS : Senso del gol, tecnica, dribbling, velocità

CHIUSURA CON DOPPIETTA

La sua dote principale però è mettere il pallone alle spalle del portiere. L'attaccante si sta è dimostrato un goleador, arrivando nelle zone alte della classifica marcatori, e lo dimostra l'ultima partita giocata dall'Academy Brianza Olginatese terminata in uno spettacolare 3-3. Nei primi 15 minuti la squadra di Fiumara era andata avanti di tre gol sul Biassono. Dopo la rete iniziale di Daniele Lizzano, che aveva aperto le marcature, Christian Rossi ha preso in mano le redini del match segnando due gol a distanza di soli 10 minuti. Le due reti firmate dal numero nove hanno confermato la capacità realizzativa dell'attaccante che con la doppietta contro il Biassono aveva quasi ipotecato la vittoria della sua squadra, prima che un'espulsione riequilibrasse i conti di un match poi finito in parità. Le sue verticalizzazioni, come nell'azione della prima rete, e uno spiccato senso del gol hanno dato una marcia in più ai brianzoli fino all'ultima giornata in attesa ora di giocare le fasi finali.