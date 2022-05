Scambio di numeri ed espulsione, ma la lettera al Giudice Sportivo è inammissibile

Succede tutto alla 25esima giornata di campionato, il Bra di Hernan Pulvirenti ospita il Garino, la partita termina con una vittoria netta per i padroni di casa: 3-0. Vittoria fondamentale per i giallorossi che rimangono fermamente attaccati al sogno quarti di finale tallonando il Pinerolo secondo in classifica che in contemporanea alla sfida dell'Attilio Bravi vince 3-1 il big match col Cuneo Olmo.

Andrea Barberis apre e chiude i conti per il Bra, grandissima doppietta per il numero 7 del Bra; il 2-0 lo segna Michael Tommarello su calcio di rigore. A tenere banco però, oltre al risultato è stato un cartellino rosso sventolato in faccia al numero 10 dei giallorossi Alberto Valleriani.

Alberto Valleriani, bomber del Bra Under 15 di Hernan Pulvirenti con 25 reti in stagione. Nella partita con il Garino viene espulso per errore, ma il ricorso è inammissibile.

SCAMBIO DI NUMERI

Al 12’ del secondo tempo il direttore Demichelis di Bra fischia un fallo in favore del Garino estraendo un cartellino giallo ai danni del numero 11 giallorosso, Mathias Biglino, tanto che Hernan Pulvirenti lo sostituisce 2’ dopo per evitare complicazioni.

Peccato che al 17’ Valleriani viene ammonito per un fallo di simulazione e l’arbitro dà seguito al primo cartellino con un secondo, ma di colore rosso in quanto aveva segnato il numero 10 sul taccuino invece che l’11, in occasione del primo fallo.





LETTERA CONGIUNTA

Il Bra alla fine vince ugualmente la partita 3-0, ma le due squadre al termine della partita firmano una lettera in cui spiegano il malinteso e la consegnano all’arbitro e ora rimangono in attesa del comunicato del Giudice Sportivo nella speranza che il capocannoniere del Girone D con 25 reti possa prendere parte all'ultimo atto del campionato: la partita con il Caraglio che si giocherà in contemporanea a Chisola-Pinerolo.

In aggiunta la società ospite lamenta il fatto che il tecnico rossoblù Michel Ruggiaschi non abbia potuto prendere parte alla partita dalla panchina in quanto lo stesso direttore non ha accettato come valido il documento di riconoscimento (attestato di abilitazione FIGC).

IL COMUNICATO UFFICIALE

Nella giornata di ieri, martedì maggio, tramite il Comunicato, il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso in quanto presentato tramite mail ordinaria (con la lettera in allegato) e non tramite PEC.

Considerando la segnalazione «inammissibile e improcedibile» per procedura il Giudice Sportivo ha deliberato di omologare il risultato di 3-0 a favore del Bra, ma soprattutto la squalifica di una giornata per Alberto Valleriani.

IL TABELLINO