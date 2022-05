Club Milano cinico, Accademia Bustese sprecona: milanesi in semifinale

Continua il sogno Élite per il Club Milano, si ferma invece per l'Accademia Bustese che esce dai playoff con l'amaro in bocca e non pochi rimpianti: finisce 4-0 per i padroni di casa, stati bravissimi a concretizzare le nitide occasioni al contrario dei bustocchi, che hanno fallito diverse opportunità davanti al portiere e un calcio di rigore. Per i biancorossi in gol Antonio Gattass e Marco Monachella nel primo tempo, poi nella ripresa ancora Monachella ha chiuso la partita e Antonio Magrini ha firmato il poker nel recupero. Ora il Club Milano lancia la sfida all'Accademia Varesina: in campionato un pirotecnico...

