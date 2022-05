Poker di stage da Paradiso a Novara, due Prof pescano dal girone B

Scatenate del Prof nelle settimane in cui si archivia la stagione. Il Novara ospita quattro ragazzi del Collegno Paradiso per una giornata di stage allo stadio Silvio Piola. Il Sudtirol pesca due attaccanti dal girone B, precisamente da Lascaris e Venaria, per quattro giorni di stage dal 3 al 6 maggio, e dopo quello saranno convocati per l'11 e il 12 maggio con il Cittadella.

LE PARELO DEI RAGAZZI

SPONDA COLLEGNO PARADISO

I ragazzi del Collegno Paradiso nello stage al Silvio Piola (Novara)

Andrea D'Angela: «Ci siamo allenati nello stadio Silvio Piola, molto bello ed emozionante entrare in questo stadio. Ci hanno accolto subito bene sia i mister che la società che i giocatori del Novara. È stato molto emozionante e sono felice di aver fatto questa esperienza in una squadra come il Novara. La stagione è stata inaspettata abbiamo fatto il nostro dovere cioè raggiungere il 4° posto e la salvezza ma avendo concluso il girone di andata 2° potevamo fare di più soprattutto perché abbiamo sbagliato alcune partite contro squadre della nostra portata. Ho alcuni rimpianti solo per queste partite sbagliate ma del resto sono soddisfatto della stagione della mia squadra e di quella personale. Secondo me le finali dei regionali potrebbe vincerle il Chisola».

Mattia Pittavino: «Esperienza indimenticabile, ci siamo allenati al Silvio Piola, emozionante soprattutto per lo stadio in cui eravamo e per le squadre che ci hanno giocato in questi anni. Tra allenatori, segretari e compagni siamo stati accolti molto bene ed è stata davvero una bella esperienza. Riguardo la nostra stagione abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo salvezza. Alla fine della prima parte di campionato eravamo secondi inaspettatamente. Nessuno l'avrebbe detto visto il girone, potevamo fare sicuramente di più nel girone di ritorno. Non dico per il primo, però potevamo lottare per il secondo o terzo posto. Quest'anno mi sono trovato anche a giocare due partite ogni weekend, con il gruppo dei 2006. Non ho sentito pressioni particolari, credo di aver fatto abbastanza bene dando tutto quel che potevo ed ero costantemente concentrato sia per una categoria sia per l'altra. Le finali? Possono vincere Chisola o Juve Domo».

Paolo Grec: «Al Silvio Piola abbiamo fatto qualche esercizio su come andare al tiro in porta per poi chiudere la giornata con una partitella classica. Sappiamo che stanno cercando dei ragazzi per costruire un nuovo gruppo pronto per la prossima stagione. Ci siamo allenati in uno stadio bellissimo, il campo era stupendo, non era in erba ma era comunque un bel centro sportivo, la cosa che mi ha fatto emozionare di più è stata entrare in campo e guardare gli spalti di questo stadio favoloso e sognare di aver la possibilità un giorno in ambienti così. Con il Collego abbiamo fatto bene, eravamo secondi e purtroppo abbiamo palesemente perso punti pesanti, peccato perché potevamo giocarcela con le grandi di questo girone, la favorita resta il Mirafiori anche se all'ultima giornata avrà la Bruinese. Secondo me la finale dei campionati regionali la vince il Chisola».

Francesco Zizzo: «Ero molto voglioso di fare tanto per far vedere come mi comporto quando sono in campo. Gli esercizi che abbiamo fatto erano basilari visto che loro hanno finito il campionato, per riscaldamento abbiamo fatto un quadrato per una specie di torello 4vs2, poi abbiamo fatto vari soluzioni per calciare in porta, e per ultimo abbiamo fatto una partitella. Con Mattia, Andrea e Paolo è andata bene, visto che ci conosciamo da più tempo sapevamo come giocare insieme; anche con gli altri è andata bene, si sono dimostrati tutti molto simpatici e io personalmente non ho avuto difficoltà a parlare e inserirmi con loro. Sono soddisfatto perché ho dato quasi tutto me stesso però come al solito si poteva fare di meglio».

SPONDA LASCARIS

Edwin Denice Obase: «Il primo giorno è stato davvero stancante perché abbiamo fatto 7 ore di treno e siamo arrivati 3 ore prima, abbiamo conosciuto i compagni e poi i mister ci hanno dato una pettorina con il gps; abbiamo fatto un lavoro di tecnica e dei 2vs2, una partitella a tema in cui è finita 1-1 dove sono riuscito a segnare un bel gol facendo delle finte di corpo, e infine abbiamo fatto una partitella a tutto campo. Invece il secondo giorno ci siamo allenati con gli under 16, e l’intensità era molto più alta, erano tutti con dei fisici più o meno come il mio. Conoscevo già 2 ragazzi del Sudtirol, ma tutti sono stati molto accoglienti e simpatici. Ho dato tutto per non tornare senza rimpianti, ho cercato di giocare il mio miglior calcio senza paura di sbagliare poi la scelta finale spetta alla società, ma spero di essere preso, perché il mio obbiettivo è raggiungere una professionista quest’anno, ma se questo non dovesse realizzarsi vorrà dire che lavorerò di più la prossima stagione per ottenere ciò che voglio».

SPONDA VENARIA