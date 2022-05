Fiuuuuu, la big non stecca l'ultima e centra una salvezza minimo sindacale

Poker ineccepibile della Pro Eureka sul campo del Borgovercelli ed è salvezza. La squadra di Daniele Pilone aveva bisogno di un successo per chiudere in maniera tranquilla il campionato, senza l'ansia di venire sopravanzata dal Gassino e rotolare in zona play out, e questo arriva. Con 2 gol per tempo. Di contro è retrocessione per la formazione di Cesare Lampugnani, che avrebbe dovuto vincere e sfruttare eventuali passi falsi di RG Ticino e Gassino, entrambe davanti. Ebbene, ironia della sorte, capita proprio così, ma sono i borghini a steccare l'appuntamento più importante della stagione e a impegnare appena in una...

