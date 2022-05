I campioni non regalano nulla e vincono, fallito l'assalto ai playoff

Il Chisola è campione e questo già si sapeva, la novità però è che il Pinerolo è ora fuori dai playoff! Questo il resoconto di quanto visto nel corso della sfida disputata sul sintetico di Via del Castello. Assalto fallito per la squadra allenata da Davide Ippolito che, malgrado la strenua resistenza, non riesce ad avere la meglio sui padroni di casa che si aggiudicano il match vincendo 4-1 dimostrando, come se ancora ce n'è fosse il bisogno, di essere la squadra da battere e confermando ancora di più il suo dominio sul campionato col Pinerolo che viene superato dal...

