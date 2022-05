Instancabile Germanetti, gioiello allo scadere

Il Bra di Pulvirenti chiude alla grande il proprio campionato posizionandosi alle spalle del Chisola campione e allungando a 16 la striscia di risultati utili consecutivi, suggellando uno straordinario cammino intrapreso nel girone di ritorno. Nel primo tempo due legni si oppongono agli assalti giallorossi, ma il Caraglio rimane in partita fino alla fine. In prossimità del traguardo, gli sforzi dei ragazzi di Raina vengono resi vani dal colpo vincente di Germanetti. Il successo non basta alla squadra ospite per poter accedere ai playoff come una delle migliori seconde, complice i successi di Chieri e Cbs nell'altro gruppo. Bra collezionista...

