Succede tutto nel secondo tempo: Rozzano sei in finale!

Iniziano i playoff per la categoria Under 15 e il Rozzano mette subito in archivio la prima vittoria per 2-0. I ragazzi di Passè, meglio classificati, ospitano nella prima semifinale il Sant’angelo e ne nasce una gara in cui succede tutto nel secondo tempo. Il primo tempo, infatti, non è emozionante, come spesso accade nelle partite con un peso specifico importante, e le due squadre si affidano a iniziative personali e alle situazioni di calcio piazzato per provare a rendersi veramente pericolose. È Chiaia a sbloccare il match dopo soli due minuti della seconda frazione, grazie a un movimento da...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con