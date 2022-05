Tripudio granata: la Mario Rigamonti approda in finale playoff

La Mario Rigamonti approda in finale dei playoff dopo aver vinto contro il Ghedi: i granata rifilano un poker agli ospiti, che non riescono nella seconda impresa esterna consecutiva dopo aver eliminato la Pavoniana. Per la squadra di Cinelli decisive le doppiette di Emanuele Fontana e Francesco Belvedere; al Ghedi non basta il gol di Fabio Carera per riaprire il discorso qualificazione. La Rigamonti ora dovrà vedersela con la Voluntas Montichiari, uscita vittoriosa dallo scontro con il Lumezzane nell'altra semifinale.

IN CONTROLLO

La Mario Rigamonti si conferma una grande squadra: dopo aver concluso il campionato al terzo posto, con ben 9 punti di vantaggio sul quarto, i granata ospitano il Ghedi e sin dai primi minuti mostrano tutta la loro qualità con grandi giocate e azioni telecomandate. Il Ghedi dal canto suo ha provato a fare una partita di contenimento per provare a difendere il pari e far male in contropiede. I padroni di casa però riescono a comunque a trovare diversi spazi per far male agli avversari, specialmente con il trio Fontana-Occhionero-Belvedere, tutti e tre particolarmente ispirati. Il risultato lo sblocca proprio Fontana, che conclude una bella azione corale trovando il gol del vantaggio al 14'. La Rigamonti dopo aver sbloccato il punteggio riesce a giocare anche con più serenità e, se possibile, anche con più qualità, che porta a trovare altri due gol, prima con Belvedere e poi nuovamente con Fontana. La prima frazione di gioco termina sul secco 3-0 e con il risultato già in cassaforte.

IL POKER

Nella ripresa i ritmi della partita sono estremamente più bassi, con entrambe le squadre che riducono pressing e mole offensiva. I cambi nel Ghedi danno un po' di freschezza e i subentrati entrano con la giusta voglia, soprattutto Carera, che riesce ad accorciare le distanze segnando il cosiddetto "gol della bandiera". Agli ospiti servirebbero infatti altri 3 gol per passare il turno. Nel finale poi la Rigamonti riporta le distanze tra le due squadre nuovamente di tre reti, ancora con Belvedere che firma la doppietta e il poker granata. La gara non ha più nulla da dire e termina dunque sul risultato di 4-1. Ora la squadra di Cinelli dovrà superare un ultimo ostacolo per l'Élite, la Voluntas Montichiari, che con il pareggio contro il Lumezzane si è assicurata il pass per la finalissima. In campionato queste due squadre si sono date battaglia in entrambe le sfide: all'andata un pirotecnico 4-4 ha visto protagonista Occhionero, autore di 4 gol, mentre al ritorno i bianconeri hanno trionfato per 3-2. Ci aspettano dunque due sfide infuocate tra due squadre di altissimo livello, che si giocheranno la promozione fino all'ultimo minuto.

IL TABELLINO

RIGAMONTI-GHEDI 4-1

RETI (3-0, 3-1, 4-1): 14' Fontana (M), 23' Belvedere (M), 28' Fontana (M), 19' st Carera (G), 31' st Belvedere (M).

M.RIGAMONTI (3-4-1-2): Brasino 6.5, Arici 6.5, Caprini 7, Brida 7 (29' st Bontempi sv), Ferretti 6.5, Simoncelli 6.5, Tocco 6.5 (13' st Reali 6.5), Orizio Francesco 7 (18' st Cipriano 6.5), Occhionero 7, Fontana 8 (32' st Orioli sv), Belvedere 8. A disp. Raffi, Selogni, Bonomini. All. Cinelli 7.

GHEDI (4-4-2): Vezzoli 6, Bolpagni 6, Treccani 6 (30' st Bonetti sv), Tomasoni 6.5, Compagnone 6, Crema 6, Oliva 6 (17' st Farina 6), Arone 6.5, Platto 6 (28' st Spoti sv), Esposito 6.5, Ippomei 6 (10' st Carera 7). A disp. Hamza, Mbow, Anni, Migliorati, Mehmi. All. Bresciani 6. Dir. Minelli - Bonetti Alessandro.