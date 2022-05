Per gli amici i regolamenti si interpretano, per i nemici si applicano

Non l'ultimo degli statisti e del dispensatore di aforismi disse:

Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano.

Giovanni Giolitti

Se va bene a tutti, va bene anche a noi. Per carità, ma il regolamento, le sentenze e i precedenti dicono un'altra cosa. Nella giornata di oggi, martedì 10 maggio, il Comitato Regionale ha pubblicato gli abbinamenti di Under 17 e Under 15 Regionali per i playout e per i quarti di finale.

La novità, perché di novità si tratta, è la questione Under 15: l'arrivo a pari punti nel Girone E tra Chieri e Cbs (con i collinari avanti solo nella classifica avulsa, che non basta a determinare un primo posto se non in Serie A) ha dato subito adito a interpretazioni di cui non c'era bisogno, ma a cui il Comitato ha poi dato credito. La Cbs è stata "declassata" a seconda classificata, quindi nel tabellone come "terza miglior seconda" tra tutti i regionali.

Nel precedente articolo abbiamo spiegato come, secondo un precedente che ha fatto giurisprudenza e secondo il CONI, la Cbs non è da identificare come seconda, bensì come prima e quindi da inserire nel calderone delle qualificate in base al suo punteggio.

COME SAREBBERO STATI GLI ABBINAMENTI E COME IL COMITATO HA DECISO DI INTERPRETARLI

Come abbiamo messo per iscritto sui nostri canali social e sul nostro giornale, la Cbs sarebbe stata dunque da identificare come "sesta prima classificata" e quindi avrebbe dovuto disputare il suo quarto di finale in casa del Chisola (terza miglior prima).

Di conseguenza gli altri incontri sarebbero dovuti essere: Juve Domo (miglior prima) vs Alpignano (seconda miglior seconda), Volpiano (2ª miglior prima) vs Biellese (miglior seconda), Chisola (3ª miglior prima) vs Cbs (sesta miglior prima), Mirafiori (4ª miglior prima) vs Chieri (5ª miglior prima).

Così non è stato e nella nota del Comitato Regionale la Cbs è stata declassata a seconda, quindi terza miglior seconda. Cambiano dunque gli abbinamenti: Juve Domo-Cbs, Volpiano-Alpignano, Chisola-Biellese, Mirafiori-Chieri.

Se va bene a tutti nessuno farà ricorso, ma la sentenza del Coni per il caso Racing Fondi parlava chiaro:

Parola del Consiglio di Garanzia del Coni. Però, tant'è. Magari sono tutti contenti così e noi sul campo ci saremo ugualmente a seguire le partite fino alla finale.

Rimane da capire, seguendo Giovanni Giolitti, se la Biellese che va a giocare al Chisola sia una nemica, o la Cbs che affronta la Juve Domo sia un'amica. Fatto sta che il regolamento non è che sia stato applicato, quanto interpretato.