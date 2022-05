Borgna come Marlena, attirata la prima Prof, chiamata dal suo Torino

"Quindi Borgna torna a casa", canterebbero così i Maneskin in una rivisitazione del loro brano "Torna a casa" se avessero dedicato la canzone al terzino destro del Chieri, Federico Borgna. Il ragazzo di Giuseppe Zucco infatti, tra martedì 10 e giovedì 12 Aprile ha sostenuto a Venaria una serie di provini con quella che è stata la sua seconda casa per diverso tempo: il Torino.



Federico Borgna ai tempi del Torino

Federico infatti ha indossato per ben 8 stagioni la casacca granata, si è fatto tutta la Cantera indossando quella maglia, che però ad Agosto gli è sfuggita di mano. Nonostante questo, il terzino ha trovato una nuova casa in quel di Chieri, dove lo ha accolto il tecnico Zucco e una squadra adatta a lui, che gli desse quella fiducia per ripartire, e per fare ciò che sa fare meglio: giocare a calcio. Inizialmente non è stato facile, ci voleva il tempo giusto di adattamento, che è arrivato in pochissimo tempo, e infatti fin dall'inizio del campionato, Federico ha giocato un buon calcio, fatto di galoppate su quella fascia e di chiusure perfette in difesa.



Federico Borgna nella sua nuova avventura al Chieri

Con la sua nuova maglia Federico si è messo in mostra, particolarmente nella seconda parte di stagione, dove è diventato uno dei giocatori chiave per la cavalcata dei collinari al primo posto ottenuto sulla rivale Cbs.



Nel girone di ritorno infatti ilè salito di livello, e lui non si è certo tirato indietro: prestazioni top, numerosi assist e anche un certo vizio del gol non indifferente (sono 4 in questa stagione); tutto questo ha portato alcune squadre a mettere gli occhi su di lui, e la prima a muoversi è stata il, la sua vecchia squadra. Il ragazzo infatti è stato chiamato dai granata per un provino di tre giorni a Venaria: da martedì 10 a giovedì 12 Aprile.

Federico Borgna, nella partita contro il Bacigalupo