Comanda Torino, ma La Juve Domo dimostra di poter restare tra le grandi

Quarti di finale, dopo aver vinto con pieno merito il girone A la Juve Domo riceve la CBS. Qui 30 foto per rivivere le emozioni della partita (che potete trovare qui). JUVE DOMO-CBS 0-2 RETI: 25' st Gottero (C), 32' st Aimetti (C). JUVE DOMO (4-3-3): Carboni 6.5, Merendoni 6, Binda 6.5, Di Domenico 6, Ghezza G. 6 (37' st Maglione sv), Veia Fabrizio 6, Brandini 5.5 (13' st Veia Simone 6.5), Pratini 6 (38' st Kassem sv), Minazzi 5, Boschetti 6 (20' st Marino 6.5), Zuccari 5.5. A disp. Lama, Broggio, Suini, Corsini. All. Livorno 6. Dir. Marino. CBS...

