Il classe 2007 ne segna 2 in 5 minuti: allo Schuster il primo

Un primo tempo scoppiettante con due gol del numero 10 neroverde Giovanni Norfini regala la gioia allo Schuster padrone di casa. Nella sfida contro il Villa valida per l'andata della finale playoff del girone D di Under 15, è il trequartista a segnare una doppietta decisiva. Le reti arrivano tutte nel primo quarto d'ora della partita. Già al 5' sono i neroverdi ad andare in vantaggio proprio con il numero 10. Norfini si fa trovare pronto in area e incorna bene un pallone alto da calcio d'angolo che si insacca sotto il sette. Basta un minuto però agli ospiti per riportare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con