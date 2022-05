La stagione dantesca della Frog Milano si chiude con la permanenza in Paradiso

Da San Donato a San Donato, il cerchio di Giacinto Candito e della Frog Milano si chiude laddove tutto era cominciato. Dopo un inizio da incubo, con zero punti nelle prime sette gare e il cambio di allenatore, i gialloverdi hanno acciuffato il playout all'ultima giornata nello scontro diretto con la Folgore Pavia, conquistando un'insperata salvezza. Vittima dello scalpo è il Club Milanese, neonata società che subisce la prima delusione dalla fusione retrocedendo nei Provinciali. Giusto per dovere di cronaca, nello scontro diretto del 21 novembre scorso i crociati erano già a 12 punti in classifica, mentre la Frog si...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con