Chisola urla tutta in coro: È semifinale!

L'onore della armi ad una Biellese senza paura, l'onore della Semifinale al Chisola. Ai quarti di finale di domenica i lanieri mettono in campo subito un pressing alto e ben organizzato che stordisce i vinovesi finché non sale in cattedra Filippo Pandolfi.Con una splendida azione sulla destra e poi un tiro da fuori potente e preciso, il Chisola si porta su un 2-0 che rasserena gli animi e fa sprigionare tutta la qualità della truppa di Moschini.Il volto della partita cambia e i bianconeri riescono a reagire solo nel finale con una...