Gambetti risponde a Naranjo, Uranio si gode il gol in trasferta

Primo set: Uranio avanti. La partita d'andata finisce 1-1 tra Chisola e Volpiano, a Naranjo risponde Gambetti. Il gol delle Foxes vale doppio (in trasferta, stile vecchia Champions League). Dunque Uranio e ragazzi avranno tra le mani un grosso vantaggio per la gara di ritorno che si giocherà mercoledì 25 maggio in casa delle Foxes.

Un pareggio che regala un vantaggio agli ospiti perché il gol in trasferta pesa eccome. Pronti via partono fortissimo i padroni di casa, Moschini schiera un 4-3-3 improntato al gioco rapido ed in verticale. Naranjo sblocca il match al minuto 4' del primo tempo, azione che parte da destra con Fiore che calcia a botta sicura, Murgia compie un miracolo sfiorando il pallone che schizza sulla traversa, ma sul tap-in a due passi dalla porta c'è Daddy Naranjo che anticipa secco Landi e Marinella sulla linea di porta. Reagisce alla grande però il Volpiano, crea molto la formazione di Uranio, il suo 4-4-2 assetto ripartenza crea pericoli ad una delle migliori difese di categoria. Il pareggio passa da una strepitosa giocata di Gambetti che spacca in due la difesa e dopo un "uno-due" con Reci, batte Bruno a fil di palo. Dopo il gol del pareggio si sbilancia Moschini, che passa alla difesa a 3, Uranio cambia un esterno e compatta i suoi. Tre grandissime occasioni scalfiscono il rammarico delle Foxes, Reci serve Gambetti alla perfezione ma il "diez" spara alto a due passi da Bruno. Il subentrato Frazzetta incrocia da destra ma Bruno salva. Gambetti ne salta due e con un tunnel passa in un centimetro quadrato ma il tiro passa ad un soffio dalla traversa. Solo un sussulto per Naranjo che non trova l'angolino, a livello di occasioni le Foxes son state più che pericolose.

RETI: 4' Naranjo Barrera (C), 33' Gambetti (V).

