Gli élite tra i guantoni di Alves: il portiere salva lo Schiaffino e regala la promozione

Finisce 0-0 la partita tra Centro Schiaffino e Cantù Sanpaolo, con i padroni di casa che, grazie ad un miglior posizionamento in classifica durante la stagione, vincono la finale dei playoff e ottengono la categoria Under 15 Elite. Il match è equilibrato fin dall'inizio e nessuna delle due squadre vuole subire gol per evitare di dover rincorrere il pareggio. I ragazzi di Buschi cercano di sbloccare la partita tramite i corners mentre gli ospiti tramite le punizioni dalla trequarti. Nella seconda frazione le emozioni si intensificano perché i ragazzi di Friuli hanno più occasioni per trovare la rete. Al 19'...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con