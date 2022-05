Nichelino annichilito, il Centallo si salva segnando 7 gol

La Giovanile Centallo mantiene la categoria dei Regionali e lo fa nel migliore dei modi, cioè stracciando il Nichelino Hesperia per 7-1 nella seconda e ultima giornata dei playout Under15. La partita di Centallo è stata totalmente a senso unico, preparata in maniera perfetta dal tecnico Giacomo Isoardi (subentrato in settimana), autore di una regia e di una sceneggiatura da Oscar, grazie anche alle interpretazioni favolose messe in scena da tutti i suoi giocatori. Troppo facile per un Centallo così ribaltare un Nichelino mai veramente in partita, troppo schiacciato nella propria trequarti e praticamente impossibilitato a controbattere alle scorribande rossoblù....

