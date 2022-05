Un 2008 porta la Mario Rigamonti nell'olimpo degli élite

Mario Rigamonti nell’Olimpo della Lombardia. Impresa riuscita anche per gli Under 15 granata che vanno così a raggiungere i colleghi dell’Under 17 in Élite, dopo aver piegato nella finalissima la Voluntas Montichiari, nel doppio confronto che ha visto i ragazzi di Andrea Cinelli aver la meglio sui monteclarensi con lo stesso risultato, 1-0 sia all’andata che al ritorno. In quest’ultima sfida i padroni di casa avrebbero dovuto vincere per forza ma il forte caldo penalizzava fortemente il tentativo di remuntada e per i granata è bastato gestire i ritmi della sfida senza scoprirsi troppo, facendo densità dietro per colpire con...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con