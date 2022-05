Un missile di La Viola vale l'Élite: Schuster, sei nella storia!

Basta un pareggio allo Schuster per andare in Élite. L'1-1 che i neroverdi riescono a strappare in casa del Villa è sufficiente per vincere la finale playoff. Contro neroverdi è la rete del numero 17 neroverde Jacopo La Viola a sbloccare le marcature dell'incontro. Al 25' del secondo tempo è proprio il subentrato a fare il gol decisivo ai fini del risultato e della finale. Il neroverde riceve palla al limite dell'area e segna con un bellissimo tiro diretto proprio sotto l'incrocio sul primo palo. Dura però pochissimo il vantaggio degli ospiti che assaporano il passaggio in Élite ma la gioia...

