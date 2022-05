Quarti di finale? No, ci vediamo direttamente in Finale

• IL PRIMO ABBINAMENTO



Le due squadre dovevano affrontarsi già nel primo round di queste fasi finali, la squadra di Giovanni Carbone era arrivata prima a pari punti con il Chieri, e doveva essere considerata come "sesta miglio prima" e di conseguenza avrebbe dovuto affrontare proprio i ragazzi di Fabio Moschini. Ma dopo il comunicato che precedeva il weekend dei quarti di finale, i rossoneri sono stati considerati come "terza miglior seconda", facendo dunque cambiare la maggior parte degli abbinamenti dei quarti di finale: dalle iniziali Juve Domo-Alpignano, Chisola-Cbs e Volpiano-Biellese, si è arrivati a Juve Domo-Cbs, Chisola-Biellese e Volpiano-Alpignano.

• IL PERCORSO DELLE FINALISTE

CHISOLA

«Possibile recupero "last minute" per Adam Boukhanjer» parole di speranza per il tecnico del Chisola Fabio Moschini. Il faro offensivo vinovese ha saltato quarti di finale e semifinale per noie muscolari. Ambrosino e Ferrazza hanno stretto i denti nella doppia sfida contro il Volpiano. Il dispendio di energie è tanto, ma ora il Chisola è pronto al tutto per tutto. Moschini si affiderà ad una rosa che tante squadre e ragazzi compresi hanno sempre dichiarato per favorita. Il tecnico ha già stupito tutti con i numerosi cambi tra la semifinale di andata e quella di ritorno, l'imprevedibilità è sicuramente un'arma in più. La panchina è determinante e fondamentale in partite di questo calibro.