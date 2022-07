Raffica 2008: I galletti alzano la cresta: Mana, Ortolano e Matteo dal Toro

Con la rottura del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sono poche le certezze rimaste, ma una di queste sono i continui spostamenti e i nuovi innesti che impazzano nel mercato Piemontese. Diamo un'altra sbirciatina sui movimenti che stanno disegnando le rose protagoniste della prossima stagione.

ASTI

Spesa grossa per i galletti che alzano la cresta con arrivi importanti dal mondo del professionismo. Dal Toro arrivano infatti il difensore Matteo Mana e il centrocampista Filippo Ortolano e l'attaccante Simone Matteo. In trattativa anche il difensore centrale granata Danieli. Ma non finisce qui, ad arricchire ulteriormente il centrocampo Filippo Gatti dal Chieri e l'esterno Filippo Zocco dal Chisola.

A rinforzare il reparto offensivo invece hanno attinto dai cugini del S.D. Savio con l'attaccante Lorenzo Galvagno affiancato da quello che il tecnico Marino definisce un vero e proprio diamante grezzo: Adam M'Niri attaccante della Refrancorese. Tra i pali arrivano anche Lorenzo Lucco estremo difensore del Bra e Roberto Dubois dal Moncalieri.

«M'Niri è un attaccante che arriva dalla Refrancorese - dice Marino - ma preparatevi perché si sentirà molto parlare di lui quest'anno. Diciamo che è un diamante grezzo, ma saprà prendersi la scena. In merito al lavoro che ha fatto la società sono molto soddisfatto. I nuovi arrivi sono di qualità e con una rosa come questa possiamo giocare per arrivare in vetta alla classifica».



Filippo Gatti, dalla collina ai galletti dell'Asti

VENARIA

Come un grande puzzle, pezzetto dopo pezzetto, il Venaria sta componendo la rosa per il tecnico Falieres. Dopo gli arrivi della scorsa settimana dal Lascaris dei centrocampisti Loiacono e Melluso e del difensore Guarraia; si aggiungono quelli dello scattante attaccante del Gassino Alessio Ferramosca e del poliedrico Daniele Stillavato adattabile in qualsiasi ruolo offensivo. In difesa arriva dall'Alpignano il centrale Luca Zanella, mentre dal Real Orione il terzino Marcello Castiglione. Tra i pali spicca invece il nuovo volto di Alessandro Bella in arrivo dal Valdruento.

PINEROLO

Innesti importanti anche in casa biancoblù che vanno a rafforzare ulteriormente il comparto difensivo. Svetterà nelle retrovie l'ex Toro Mansour Faye, mentre non è ancora assodato l'arrivo di Alessandro Centinaro difensore centrale che non si nega la soddisfazione del gol, per il quale c'è un forte interesse anche da parte del Moncalieri. A difendere la porta con i suoi guantoni il portiere Mirco Rovero del Candiolo. Il tutto senza trascurare la fase offensiva, dove il Pinerolo può contare sull'arrivo di Pietro Giachino centrocampista del Cumiana che nella scorsa stagione ha siglato la bellezza di 24 reti nel campionato provinciale.

Alessandro Centinaro: addio Chisola si fa strada verso Pinerolo, anche se potrebbe svoltare prima per arrivare al Moncalieri

BACIGALUPO



Anche la rosa del tecnico Alessandria è in procinto di rifarsi il look con due nuovi innesti dal Cit Turin: la punta Alessandro Tufani e l'esterno Domenico De Sica. Sulla trequarti arriva il fanstasista Raffaele Occhino dal Lucento mentre in centrocampo si affaccia Christian Farina dal Barracuda. Nuovo arrivo anche in difesa dal San'Ignazio con Gabriele Tosches.

BEIBORG



Con l'arrivo in panchina di Tillo Tortello si riapre il mercato anche per il Beiborg con l'arrivo della punta (ex Chieri) Andrea Ferrando, mentre si valutano nuovi innesti tra i pali che potrebbero arrivare dal Pertusa e dal Mirafiori.