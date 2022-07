La perdita di 7 elementi e l’arrivo di 3 parla di un Bra ancora in costruzione, ma il secondo posto nel girone descrive una struttura solida, ambiziosa. Avere il Chisola nel girone abbatte un po' le possibilità di vincere, ma non quello di migliorarsi sempre più e puntare alle fasi finali dove tutto può succedere. Allora ecco che i giallorossi della nuova guida Hernan Pulvirenti costruisce la sua rincorsa a partire dalle corsie esterne. Leggermente indebolitosi nella parte centrale dalle partenze, in particolar modo del trittico Inturri-Bellino-Tollini che si è accasato a Fossano, il Bra ha piazzato un innesto per reparto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con