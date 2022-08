Daniele Neri resta: patto e tesseramento firmato con la Saviglianese

Sembrava fatta e invece... Daniele Neri resta a Savigliano. Dopo un lungo e serrato corteggiamento del Fossano, alla fine il bomber rossoblù rimane a casa e lo fa con la missione di riportare i maghi ai regionali.

Forte dei suoi 17 gol stagionali in campionato con i 2008 (ai quali vanno aggiunti un gol ai playout e un gol con l'Under 15), il Neri il 3 agosto ha firmato con i compagni e con la società il tesseramento che ha anche però il gusto di patto provinciale. Insieme a lui infatti rimangono Enrico Cigna (13 gol più 3 ai playout) e Tommaso Guerrini (4 reti). Soddisfatto il presidente Giacomo Crosetto: «Ha firmato per noi il 3 agosto e siamo molto contenti, così come degli altri ragazzi».

Elementi di spessore per il campionato provinciale e sul quale Paolo Africano (allenatore ex Bra) potrà contare per riguadagnare subito una categoria in teoria salvata sul campo ai playout contro la Cheraschese, ma che per il regolamento non potrà essere disputata dal gruppo 2008 in virtù della retrocessione dei 2007.

Nel mentre la Saviglianese ha ufficializzato il proprio parco allenatori nei quali le uniche due novità arrivano da Bra. Uno è appunto Paolo Africano, che allenerà i 2008 dopo aver allenato quelli giallorossi nella passata stagione; l'altra è Gianfranco Tufo l'anno scorso all'Under 15 femminile a Bra.

Rimangono in società Davide Sabena (sempre sulla categoria Under 17), Marco Signorelli (confermato con i 2007) e Maurizio Guerrini che prenderà al guida dei 2009.

PARCO ALLENATORI SAVIGLIANESE

UNDER 19 • GIANFRANCO TUFO

UNDER 17 • DAVIDE SABENA

UNDER 16 • MARCO SIGNORELLI

UNDER 15 • PAOLO AFRICANO

UNDER 14 • MAURIZIO GUERRINI