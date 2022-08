Fennino si erge a Supereroe: ai rigori festeggia la Pro Eureka

Mattia Fennino è l'eroe di giornata. Entra dalla panchina, toglie una palla dall'incrocio con un colpo di reni da Spiderman e para due dei 4 rigori della batteria finale. Se si arriva sullo 0-0 al triplice fischio è anche grazie a lui (come a Zuccherino per l'Asti), ma se i rigori pendono verso Settimo è principalmente grazie a lui e ai suoi guantoni.

Ad una Pro Eureka molto ariosa col gioco, tanto da spingere non poco sulle corsie esterne, risponde un Asti aggressivo e organizzato tanto da provare a pungere in ripartenza sulle ali di un arrivo dal mercato: Filippo Zocco, fresco campione regionale con il Chisola di Renato Garrone.

Gara che inizia sotto la guida del direttore di gara Federico Vetrugno di Torino e squadre che iniziano subito a studiarsi e a contendersi il possesso del pallone in mezzo al campo. Tanti i contrasti, più o meno fallosi con la palla che però fatica a salire. I primi sussulti arrivano dopo alcuni minuti grazie alla velocità del numero undici dell'Asti Filippo Zocco che, sulla fascia, mette in evidenza tutte le sue qualità di velocista e intercetta facilmente palla per poi partire in velocità avvicinandosi, spesso in maniera considerevole, alla porta degli avversari. Tutto perfetto se non fosse per la splendida riposta del numero dieci della Pro Eureka Fabio Lo Monaco che si dimostra insuperabile in fase di non possesso riuscendo a neutralizzare ogni tentativo di offensiva intercettando abilmente palla. I duelli tra i due si ripeteranno in maniera costante per la quasi totalità della gara. I minuti passano ma, al suono del duplice fischio dell'arbitro, le squadre vanno a riposo col punteggio saldamente fermo sullo 0-0 con i due portieri D'Alessandro e Davide Zuccherino (Asti) praticamente non interpellati.

Nella ripresa la situazione si ripresenta simile, tanto gioco a centrocampo, molti duelli sulla fascia ma pochi tiri. In questo frangente la squadra del tecnico Dotto sembra osare leggermente di più in fase offensiva ma i tentativi di attacco vengono abilmente intercettati dal raddoppio di marcatura dei biancorossi. Triplice fischio dell'arbitro e si va ai rigori, 0-0 il parziale dopo i quaranta minuti regolamentari.

I rigori: sul dishcetto,per l'Asti si presentano a battere Gissi Daniel che si fa però sorprendere dall'incredibile portiere D'Alessandro, Andrea De Bortoli che va a segno, Igli Dunga, anch'esso fermato in extremis dall'allungo del portiere e Filippo Zocco non sbaglia. Per la Pro Eureka sul dischetto si presentano Gregorio Timo che infila il pallone in porta superando il portiere Zuccherino che, pur intuendo, non riesce a parare, Pietro Vermiglio che spedisce il pallone fuori, Massimo Bochicchio e Mattia Dabbene, entrambi a segno e nel finale il già citato Matteo Canetto che regala il gol vittoria alla squadra che termina per 4-2.

IL TABELLINO

PRO EUREKA - ASTI 0-0 (4-2 d.c.r.)

Sequenza rigori: Timo gol (P), Gissi parato (A), Vermiglio fuori (P), De Bortoli gol (A), Piccolo gol (P), Dunga parato (A), Piccolo gol (P), Zocco gol (A), Canetto gol (P).

Formazione iniziale Pro Eureka (4-3-3): D'Alessandro, Basile, Bertoldo, Cagnina, Canetto, Ciambrone, Lorusso, Furfaro, Garetto, Lo Monaco, Massaglia. A disposizione: Fennino, Mocca, Piccolo, Piras, Timo, Trianni, Vermiglio, Virtillo. All. Dotto.

Formazione iniziale A.S.D Asti 4-3-1-2: Zuccherino, Vacchina, Dabbene, De Bortoli, Gissi, Ortolano, Toso, Dunga, Messina, Carbone, Zocco. A disposizione: Dubois, Mana, Bochicchio, Olivo, Manassero, Gatti, Shiani, Lucco. All. Marino.