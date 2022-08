Ready to go: Dopp-Ietto, Tallarico, Gambino e Bertoncin i nuovi innesti che fanno volare le foxes

L'inizio del campionato si avvicina e quale buona occasione per sfoggiare i nuovi assetti e fare gli ultimi aggiustamenti alla formazione, se non un bel torneo precampionato? In attesa del Super Oscar ecco scendere in campo per disputare il Ready to Go: Lacaris, Chieri, Volpiano e Bruinese.

4 squadre, 4 partite, 25 minuti per ogni tempo per portare in campo i progressi di queste prime settimane di allenamento.

CHIERI-VOLPIANO





IL CHIERI

Chieri-Volpiano (0-3)



RETI: 9' Ietto (V), 26' Ietto (V), 16' st Tallarico (V).



CHIERI (4-3-3): Musso, Ferrero, Pennone, Siclari, Villata, Piovesan, Torre, Stefanucci, Cavaglià, Fumi, Mottino.

A disposizione: Fusetti, Morello, Pomes, Camino, Rao, Desopo.

VOLPIANO (4-3-1-2):Betroncin, Mosca , Falvo, Aggero, Megliola, Barberis, Miglio, Pettinari, Mariani, Gambino, Ietto.

A disposizione: Novelli, Bilanzone, D'Antuono, Moncalvo, Murgia, Pirone, Reci, Sereni, Tallarico.

Battesimo del fuoco superato senza difficoltà per le foxes di Scanavino. Il modulo è il solito 4-3-1-2 ma gli interpreti sono diversi e i ruoli rivoluzionati con Mariani, che arrivato quest'anno dalla Juventus, si piazza sulla trequarti a servizio delle due punte Ietto e Gambino. In centrocampo continuano a risaltare le nuove fiamme come Barberis (ex Toro) che dirige i giochi affiancato da Miglio e Pettinari che lo scorso anno vestivano la maglia del Gassino. Tutto rimescolato dunque, ma è da subito chiaro che la squadra funziona bene e penetra in area avversaria con un gioco fluido e veloce spesso impostato da Barberis e ben alimentato da Mariani e Pettinari a servizio del comparto di attacco.

Partita difficile invece per il Chieri di Cozzella, che nel suo 4-3-3, resta spesso schiacciato e fa fatica a costruire gioco e impostare il contrattacco. E anche se in centro alla difesa c'è Siclari che spesso è pronto a intervenire con chiusure e recuperi palla, mentre Cavaglià dalla sua posizione di ala tenta qualche intrusione in solitaria, il risultato finale grida uno 0-3 a favore delle foxes.

Minuto 3 e l'intesa tra Gambino e Ietto fornisce subito una buona occasione per il Volpiano con il numero 9 che si trova solo davanti all'estremo difensore del Chieri Musso che però non si fa trovare impreparato ed esce con prontezza salvando il risultato. Ma pochi attimi dopo la scena si ripete, con Mariani che dalla trequarti allunga di nuovo per Ietto che questa volta non perdona e davanti a Musso fa partire un bel coppino che scavalca il portiere e finisce dritto in rete.

Le azioni delle foxes si susseguono una dietro l'altra con Barberis che va a cercare Gambino e poco dopo cerca lo scambio con il talentuoso terzino Mosca che tenta in rete. Al 21' invece è Pettinari che cavalca il campo tutto solo e senza che nessuno riesca a fermarlo, che fa sognare gli spalti con un'azione a cui manca solo il gol. Ma prima della fine del primo tempo Ietto trova la via del raddoppio, rientrando negli spogliatoi a rifiatare sul parziale di 0-2.



Nel secondo tempo Cozzella prova a sovvertire le sorti del match con l'ingresso di Camino e Rao che effettivamente spostano gli equilibri rendendo il Chieri più offensivo, ma i loro inserimenti non bastano e al 16' è Giuseppe Tallarico che giunto dalla Rivarolese non si fa trovare impreparato in area e mette la ciliegina sulla torta nella prima partita ufficiale con la maglia delle foxes. Si chiude dunque sullo 0-3 il match tra Chieri e Volpiano.

MIGLIORI IN CAMPO



Barberis In mezzo al campo rende il gioco fluido e dinamico impostando le azioni e andando spesso a cercare i prontissimi Mariani e Pettinari che davano un degno seguito alle sue impostazioni. Non regala palloni agli avversari e combatte in ogni minuto in cui è in campo per tenere elevati i ritmi.



Ietto Se nei primi minuti, davanti a Musso sembra perdere la via e non trovare il gol; reagisce immediatamente e alla prima occasione non ripete l'errore intascando il portiere avversario con un cucchiaio ad effetto. Non contento, allo scadere del primo tempo va a segnare la sua personale doppietta che gli vale la firma tra i migliori in campo.

Siclari In un match in cui il Chieri deve fare i conti con un pressing assiduo, lui cerca di arginare gli avversari con interventi mirati, anticipi e ottimi recuperi. Uno su tutti l'intervento su Gambino che spegne le ambizioni dell'attaccante di andare in rete.

LASCARIS-BRUINESE

Lascaris-Bruinese 2-1

RETI: 8' Comolli (L), 6' st Tumbarello (L), Autogol (B).

LASCARIS (3-4-3) - Castaldi; Bruno, Vaccaro, Cattalano; Sesia, Greco, Tudisco, Maffei; Comolli, Attademo, Caglioti. A disposizione: Rosso, Bianco, Halip, Tumbarello, Parise, Foddis, Masi.

BRUINESE (4-2-3-1) - (in ordine di distinta) Moruzzi, Artuso, Borla, Borcea, Ostorero A., Dovasio, Meloni, Spagnoli, Baron, Mingirulli, Lamagna, Parisi, Ostorero C., Saggia, Nigra, Marchisano, Rellecati, Grisi, Ndreu, Barranca.



Nella prima partita di giornata della formazione allenata da Luca Meschieri spazio a un inedito 3-4-3, con Gioele Comolli e Cristian Caglioti esterni d'attacco e Simone Attademo nell'insolito ruolo di punta centrale. Risponde la nuova Bruinese targata Kevin Lussiana con un 4-2-3-1 molto diverso dal 3-5-2 canonico della scorsa stagione. L'esterno campione regionale col Chisola appare tra i più ispirati sul terreno di gioco e non a caso dai suoi piedi nascono tutte le azioni pericolose: prima al 3', quando sul suo tiro cross né Thomas Sesia né Comolli riescono a intervenire, poi all' 8', quando va ancora via in fascia sinistra. Il suo tiro cross è ancora più velenoso del precedente e dopo la respinta di Matteo Moruzzi, Comolli insacca per il gol del vantaggio. Il primo tempo scorre veloce sullo stesso binario, con il Lascaris che attacca e la Bruinese che riparte ma i bianconeri sembrano patire come nella passata stagione di poca concretezza sotto porta. Al 19' l'episodio che può cambiare il match: Cattalano si innamora un po' troppo della sfera e Roberto Baron gliela ruba indirizzandosi verso la porta. Il difensore abbatte il numero 10 biancoblù e viene espulso per la chiara occasione da gol.

In realtà dopo l'episodio la formazione bianconera soffre relativamente e al 6' della ripresa raddoppia in contropiede: Manuel Masi, subentrato a inizio secondo tempo, serve alla perfezione Alberto Tumbarello che con un missile terra aria scaraventa sotto il sette alla sinistra del portiere la rete del 2-0. La Bruinese prova a reagire soprattutto con la vivacità di Mingirulli e grazie a un regalo della difesa del Lascaris torna in partita: Matteo Bruno torna indietro dal portiere ma Matteo Rosso manca il controllo del pallone, che si insacca alle sue spalle. Nei dieci minuti finali attacca di più il Lascaris, che va vicino al gol prima con Tommaso Maffei e poi con Masi poi.

LASCARIS

BRUINESE

I MIGLIORI IN CAMPO

Caglioti - Imprendibile sulla fascia sinistra: spalanca le sue leve e nel primo tempo si vede solo alla partenza. Propizia il gol del vantaggio con uno dei suoi tiri cross velenosi. Biglietto da visita mica male per il campione regionale.

Tumbarello - Ingresso in campo niente male per il numero 14, che lotta di fisico proteggendo la palla e scattando in profondità costringendo la difesa avversaria ad arretrare nonostante il gol di vantaggio. Il gol è una perla sotto l'incrocio su cui il portiere non può nulla.

Mingirulli - Il più vispo della formazione biancoblù, duetta bene con Baron facendo registrare buoni movimenti offensivi. Fa ben sperare in vista dell'inizio di stagione.

LASCARIS-VOLPIANO

Lascaris-Volpiano (0-0)

LASCARIS (4-2-3-1): Castaldi, Foddis, Greco, Tudisco, Parise, Vaccaro, Halip, Maffei, Attademo, Caglioti.

A disposizione: Rosso, Sesia, Tumbarello, Bruno, Comodi, Bianco.

VOLPIANO (4-3-3):Betroncin, Cirillo, Mosca, Aggero, Megliola, Barberis, Miglio, Pettinari, Mariani, Gambino, Ietto.

A disposizione: Novelli, Bilanzone, D'Antuono, Moncalvo, Murgia, Pirone, Reci, Sereni, Tallarico.

Il match più atteso della giornata, con i bianconeri di Meschieri disposti in un 4-2-3-1 con Maffei e Tudisco sulle linee mediane a creare buon gioco per Halip, Attademo e Caglioti a servizio di Masi unica punta. In difesa invece si schierano sulle fasce Foddis e Greco accompagnati dai centrali Parise e Vaccaro.

Il Volpiano invece opta per un 4-3-3 e finalmente in attacco Scanavino schiera il giocatore più atteso Edoardo Reci supportato dalle ali Odello e Ietto. In mezzo al campo ancora Barberis affiancato da Miglio e Pettinari, mentre in difesa conserva la fascia Megliola mentre sulla destra entra Cirillo portando Mosca al centro insieme a Capitan Aggero.





La partita però, come spesso accade negli incontri di tale portata, risulta da subito incastrata in centrocampo, con nessuna delle due contendenti che riescono a farsi strada per l'aera avversaria. I primi brividi però arrivano a favore del Volpiano con Odello che va a cercare Reci che però spazza via senza trovare la rete. Al 19' altra occasione eclatante per le foxes che guadagnano un calcio di rigore e Pettinari è pronto a imbucare dal dischetto se non fosse per un provvidenziale intervento dell'estremo difensore bianconero Castaldi che si butta dal lato giusto e para la panalty.

Prima dell'intervallo sarà ancora Reci a tentare di trovare l'affondo, ma la partita resta bloccata sullo 0-0.



Il secondo tempo è un replay del primo, ma il gioco risulta ancora più macchinoso e i numerosi cambi di Scanavino non servono a sbloccare la partita. Termina così a reti inviolate e si da il via alla giostra dei rigori che risulterà più lunga ed estenuante del solito visto le grandi intuizioni di Castaldi e Bertoncin gli estremi difensori di entrambe le compagini che riescono a parare numerosi calci di rigore. A segnare quello decisivo sarà il calcio sicuro e potente di Gambino, che andrà a spiazzare Castaldi consegnano la vittoria della partita al Volpiano.

I CALCI DI RIGORE

LASCARIS VOLPIANO Riccardo Foddis X Pietro Aggero X Federico Halip V Alessio Mariani V Manuel Masi V Edoardo Reci V Gabriele Vaccaro X Andrea Mosca X Tommaso Maffei X Alex Odello X Gioele Comolli V Filiberto Billanzone V Tommaso Castaldi V Tallarico Giuseppe V Matteo Tudisco V Thomas Murgia V Alberto Tumbarello X Luca Gambino V

MIGLIORI IN CAMPO

Castaldi 8 Poteva essere incoronato re della giornata. Para la penalty di Pettinari durante il primo tempo del match e continua con interventi miracolosi anche sugli interventi di Reci. Durante i calci di rigore non solo riesce a sventarne 3 ma si presenta anche dal dischetto e mette a segno il suo gol. Per un soffio non è stato l'uomo partita.





Betroncin 8 Nessuna rete incassata nei minuti regolari. 4 rigori parati su 9. Sono questi i numeri che lo consacrano tra i migliori. Grazie ai suoi scatti felini e alle sue intuizioni le foxes finiscono la giornata a punteggio pieno.

Gambino 7 E' l'uomo che decide, e quando la responsabilità diventa premente più che mai si presenta sul dischetto glaciale come un ghiacciolo e confeziona la rete che porta i suoi alla vittoria. Cuore di pietra, piede d'oro.

IL VOLPIANO



CHIERI-BRUINESE

Chieri-Bruinese 3-2

RETI: 16' Baron (B), 21' Grisi (B), 10' st Mottino (C), 19' st Pennone, 26' st Fumi (C).

CHIERI (4-3-3) - (in ordine di distinta) Musso, Ferrero, Villata, Siclari, Pennone, Torre, Stefanucci, Piovesan, Cavaglià, Mottino, Fumi, Fusetti, Morello, Pomes, Camino, Rao, Desopo.

BRUINESE (4-2-3-1) - (in ordine di distinta) Moruzzi, Artuso, Borla, Borcea, Ostorero A., Dovasio, Meloni, Spagnoli, Baron, Mingirulli, Lamagna, Parisi, Ostorero C., Saggia, Nigra, Marchisano, Rellecati, Grisi, Ndreu, Barranca.

Chieri e Bruinese regalano divertimento in un secondo incontro ricco di gol, ma alla fine la spuntano i collinari, bravi a reagire dopo un primo tempo horror. Eppure i ragazzi di Cozzella non partono male e vanno più di una volta alla conclusione nei primi minuti con Carlo Alberto Cavaglià che ci prova ripetutamente dal limite. Lentamente però viene fuori la squadra di Lussiana, che va vicino al gol già all'8' con Andrea Ostorero, che calcia fuori di poco al termine di un'azione manovrata. Solamente un minuto più tardi si affaccia in area anche il Chieri, ma Samuele Stefanucci calcia addosso a Matteo Moruzzi. Sul capovolgimento di fronte la Bruinese va ancora vicino al gol del vantaggio con Roberto Baron che a tu per tu con Alberto Musso calcia sulla traversa. Il vantaggio è solo questione di minuti e infatti al 16' proprio Baron, lasciato colpevolmente solo in mezzo all'area, trasforma in rete la più ghiotta delle occasioni. il momento è propizio per la Bruinese che continua a spingere sulle ali dell'entusiasmo e trova il raddoppio solo qualche minuto più tardi: Alessandro Barranca calcia a botta sicura con Musso che respinge con un gran intervento, ma l'estremo difensore non può nulla sulla ribattuta di Aleksandr Grisi.

Nella seconda frazione i collinari cambiano totalmente piglio con l'ingresso in campo di David Mottino: il numero 10 agisce in fascia destra e grazie alla sua vivacità mette in seria difficoltà la retroguardia biancoblù. Al 10' la Bruinese rischia di andare sul triplo vantaggio, ma subisce la più classica delle leggi del calcio: gol mangiato, gol subito. Dopo una bella azione di Luca Rellecati infatti non sfruttata, il Chieri riparte veloce e accorcia le distanze proprio con Mottino, ispiratissimo. Il numero 10 è però costretto a uscire qualche minuto più tardi a causa di uno scontro di gioco. Ormai però il Chieri pullula energie e riesce a trovare la clamorosa rimonta, prima con il bel tiro all'angolino di Jacopo Pennone e poi all'ultimo secondo con Riccardo Fumi, bravo a sfruttare la ribattuta di Moruzzi.

I MIGLIORI IN CAMPO

Mottino - Cambia la partita con il suo ingresso in campo, decisivo per la vittoria del Chieri. Nel vivo dell'azione, bravo a sprintare sulla fascia destra, segna e riporta in partita i suoi. Sfortunato nel contrasto di gioco che lo costringe a uscire.

Camino - Nonostante un po' di nervosismo non sta mai fermo e crea costantemente pericoli. Bravo tecnicamente, disegna traiettorie interessanti per servire i compagni nel modo migliore. Mette lo zampino in occasione del gol vittoria con un bell'assist.

Mingirulli - Il migliore dei suoi anche nel secondo incontro di giornata. Non segna, ma è l'uomo in più che combatte e lotta su ogni pallone con cattiveria e veemenza. Arretra leggermente la posizione rispetto alla gara con il Lascaris, ma l'effetto rimane quello.