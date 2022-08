Non poteva cominciare nel migliore dei modi la stagione in casa Asti: doppia spedizione in terra torinese, doppio trofeo messo in bacheca. I galletti di Rino Vanacore e Fabio Marino sbancano il Vanchiglia vincendo entrambe le finali di domenica pomeriggio.I classe 2009 lo fanno con un 2-0 firmato Sigliano e Conconi. Una rete per tempo per domare i torelli del vanchiglia padroni di casa. Mentre i 2008, reduci da una spedizione in terra piacentina, portano la gara con lo Charvensod fino ai rigori (mostrando anche esperienza e pelo nel gestire le forze) dove gli errori dal...