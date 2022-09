Reci e Palumbo pronti per i Quarti, Capitan Surno adesso aspetta il Borgaro

Il Bsr che batte il Lucento è forse l'unica sorpresa della seconda giornata: sono già tante le big qualificate per i quarti di finale. Giochi aperti solo nei gironi C e D.

GIRONE A

Volpiano e Lascaris non deludono le aspettative e staccano con una giornata d'anticipo il pass per i quarti di finale. Le foxes battono per 2-0 il Nichelino Hesperia con il primo gol in maglia biancazzurra di Giuseppe Tallarico e il secondo in gare ufficiali di Alessio Ietto. Gli scaccati escono dal torneo con la consapevolezza di aver dato filo da torcere a due delle candidate alla vittoria finale. Il Lascaris vince all'ultimo secondo con il Vanchiglia: ancora in primo piano Federico Halip che, dopo la doppietta nella gara d'esordio con l'Hesperia, segna su punizione il gol vittoria. Grande attesa per il big match di sabato per il primo posto nel girone.

GIRONE B

Tutto deciso anche nel girone B: il Chieri e la Cbs si qualificano con pieno merito ai quarti di finale. Sorprende la squadra di Marco Masera che, dopo due incontri, fa registrare ancora uno zero alla voce dei gol subiti. Battuto anche il Venaria di Falieres con i gol di Christian Piarulli e Federico Socco, a quota 3 dopo la doppietta al Mirafiori. Il Chieri impressiona per la mole offensiva e per la qualità complessiva della rosa. 6-1 al Mirafiori con Stefano Palumbo autore di una doppietta e Fabio Garbellini di una tripletta strepitosa. Di Francesco Spadaro il gol della bandiera. Anche in questo caso il primo posto verrà deciso dal big match del prossimo weekend.

GIRONE C

Tutto aperto o quasi nel girone C, dove l'unica squadra qualificata è l'Alpignano di Baseggio: 1-0 di misura a una Pro Eureka che ha dimostrato ottime cose dopo il 3-2 della giornata di sabato con il Gassino dove a brillare era stato Christian Piras, autore di una sontuosa tripletta. I biancoblù vincono grazie all'eurogol di Filippo Caputi e attendono il recupero di Nicolò Donadio, uscito con qualche acciacco all'inguine dopo la prima giornata. Tutto sarà deciso nello scontro tra Pro e Caselle, che nell'altro incontro di giornata ha battuto il Gassino con i gol in apertura di tempi di Mattia Meduri e Gabriel Garani. I semifinalisti regionali sono già eliminati dopo i primi due incontri: Cirone può ripartire dalle buone risposte di Manuel Galla e Matteo Turcato.

GIRONE D

Colpo grosso del Bsr Grugliasco che rialza la china dopo la batosta con il Chisola: il 2-0 al Lucento con i gol di Nicolò Surno e Gabriele Fioranti condanna i ragazzi di Corso Lombardia a fare risultato con la corazzata di Mandes la prossima settimana. I vinovesi battono anche il Borgaro e sono a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale: decisivi i gol di Samuele Calamita e Alessandro Rizza. I ragazzi di Campagna sono invece fuori dai giochi, nonostante una prestazione incoraggiante con i campioni in carica. I gialloblù saranno però l'ago della bilancia nell'ultima sfida con i biancorossi di Anello, che con una vittoria potrebbero approdare ai quarti di finale, considerando l'improbo ostacolo per i ragazzi di Rapisarda.