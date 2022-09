Sisport e Bacigalupo, belle a punteggio pieno

Doppia incredibile giornata del Grande Slam per la categoria Under 15, Sisport e Bacigalupo le due squadre a punteggio pieno, insieme al Rosta che però può contare sui 3 punti conquistati per la rinuncia del Pecetto. La terza giornata della fase a gironi si disputerà sabato prossimo per decidere quali saranno le squadre qualificate ai quarti di finale, campo base Borgaretto in via Fratelli Cervi, quartier generale del Beiborg.

Raggruppamento A che vede in testa il Bacigalupo di Domenico Alessandria, i 2008 nerazzurri battono prima la tostissima Rivarolese (2-1) e poi dilagano con il Leinì, tre reti a testa nel complesso per Christian Farina e Mohamed Livoni. Equilibratissimo il Girone B, in testa c'è il KL Pertusa che vince all'esordio una gara combattutissima con il Pianezza e poi pareggia 1-1 con il Garino, a quota 3 troviamo proprio Pianezza e Pro Collegno, si decide tutto alla terza giornata.

La Sisport, all'esordio assoluto nel Grande Slam, fa subito la voce grossa, batte 2-0 il San Giacomo Chieri: a segno Davide Ferraris arrivato dalla Juventus e Riccardo Campisi su rigore, ex Bacigalupo. Il San Giacomo, squadra di ottimo livello che ha vinto lo scorso campionato provinciale, si rifa con l'Autovoip San Mauro: 3-0 a segno Luca Ballacchino, Edoardo Tamagnone e il nuovo acquisto dal Mezzaluna, Gabriel Piazza. Nel Girone D avanti il Rosta, importantissima la vittoria di misura 1-0 con la Druentina firmata Nicolò Leopatra. E' questa anche l'unica partita disputata di questo girone, vista la rinuncia del Pecetto e il posticipo tra Rosta e Pozzomaina che si giocherà mercoledì.